Скасування пільгового тарифу на електрику в розмірі 90 коп. за перші 100 кВт-год для населення і встановлення фіксованої ставки 1,68 грн за кВт-год може бути успішно оскаржене в суді через порушення урядом регуляторної процедури.
Про це в Facebook повідомив юрист, колишній радник міністра енергетики Олександр Трохимець.
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"Зміни в ПСО - це самий регуляторний акт, як ПСО. І має витримуватися регуляторна процедура його прийняття (публікація проекту, громадські обговорення, обґрунтування тощо). А зараз, я впевнений, знайдеться черговий "борцун за справедливість", який піде і знесе це урядове рішення в суді! І буде правий. Не по суті, а за формою...», - написав Трохимець.
Скільки платили українці
В Україні ціна на електроенергію для населення не змінювалася з 2017 року і становить 90 коп. за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад це – 1 грн 68 коп. за кВт-год.
Разом з тим, для промислових споживачів ціни на електрику формуються на підставі ринкових механізмів і коливаються від 2,5 грн до 4 грн за кВт-год.
Звіт Єврокомісії
Згідно зі звітом Єврокомісії ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.
Україна опинилася в категорії країн з найвищими цінами на електрику в Європі поряд з Грецією (50 євро за МВт-год) і Мальтою (45 євро за МВт-год). Далі йдуть Болгарія (42 євро за МВт-год), Румунія (41 євро за МВт-год), Угорщина і Польща (по 41 євро за МВт-год).
У Єврокомісії зазначили, що високі ціни на електроенергію спостерігаються в тих країнах, які мають залежність від імпорту електроенергії (Греція, Угорщина), а також у тих, які мають технічні обмеження щодо імпорту (Мальта, Греція).
18 грудня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не згоден з тим, що ціни на електроенергію для українських промислових споживачів є одними з найвищих у Європі. На його думку, вони, навпаки, є одними з найнижчих.
Підвищення тарифу
- 19 червня 2020 року Нацкомісія запропонувала з серпня підвищити тарифи "Укренерго" в 4 рази.
- 26 червня 2020 року НКРЕКП попередньо схвалила підвищення тарифу "Укренерго" вдвічі.
- 5 серпня Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії, зобов'язавши держкомпанію "Енергоатом" продавати близько 50% своєї електроенергії, а держкомпанію "Укргідроенерго" продавати 30% своєї електроенергії для потреб населення за ціною 1 копійка за кіловат-годину. Раніше "Енергоатом" був зобов'язаний продавати для потреб населення 80% своєї електроенергії, а "Укргідроенерго" - 35%. Решту електроенергії держкомпанії можуть продавати на ринку двосторонніх договорів та інших сегментах ринку.
- 28 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.
- Крім того, згідно з прийнятою постановою, державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" продаватиме електрику в рамках спецзобов'язань для забезпечення потреб населення за ціною 15 копійок за кВт-год замість 1 коп. за кВт-год, як було раніше.
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