За словами юриста, уряд порушив процедуру при прийнятті рішення про скасування пільгового тарифу.

Скасування пільгового тарифу на електрику в розмірі 90 коп. за перші 100 кВт-год для населення і встановлення фіксованої ставки 1,68 грн за кВт-год може бути успішно оскаржене в суді через порушення урядом регуляторної процедури.

Про це в Facebook повідомив юрист, колишній радник міністра енергетики Олександр Трохимець.

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"Зміни в ПСО - це самий регуляторний акт, як ПСО. І має витримуватися регуляторна процедура його прийняття (публікація проекту, громадські обговорення, обґрунтування тощо). А зараз, я впевнений, знайдеться черговий "борцун за справедливість", який піде і знесе це урядове рішення в суді! І буде правий. Не по суті, а за формою...», - написав Трохимець.

Скільки платили українці

В Україні ціна на електроенергію для населення не змінювалася з 2017 року і становить 90 коп. за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад це – 1 грн 68 коп. за кВт-год.

Разом з тим, для промислових споживачів ціни на електрику формуються на підставі ринкових механізмів і коливаються від 2,5 грн до 4 грн за кВт-год.

Звіт Єврокомісії

Згідно зі звітом Єврокомісії ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.

Україна опинилася в категорії країн з найвищими цінами на електрику в Європі поряд з Грецією (50 євро за МВт-год) і Мальтою (45 євро за МВт-год). Далі йдуть Болгарія (42 євро за МВт-год), Румунія (41 євро за МВт-год), Угорщина і Польща (по 41 євро за МВт-год).

У Єврокомісії зазначили, що високі ціни на електроенергію спостерігаються в тих країнах, які мають залежність від імпорту електроенергії (Греція, Угорщина), а також у тих, які мають технічні обмеження щодо імпорту (Мальта, Греція).

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не згоден з тим, що ціни на електроенергію для українських промислових споживачів є одними з найвищих у Європі. На його думку, вони, навпаки, є одними з найнижчих.

Підвищення тарифу

19 червня 2020 року Нацкомісія запропонувала з серпня підвищити тарифи "Укренерго" в 4 рази.

26 червня 2020 року НКРЕКП попередньо схвалила підвищення тарифу "Укренерго" вдвічі.

5 серпня Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії, зобов'язавши держкомпанію "Енергоатом" продавати близько 50% своєї електроенергії, а держкомпанію "Укргідроенерго" продавати 30% своєї електроенергії для потреб населення за ціною 1 копійка за кіловат-годину. Раніше "Енергоатом" був зобов'язаний продавати для потреб населення 80% своєї електроенергії, а "Укргідроенерго" - 35%. Решту електроенергії держкомпанії можуть продавати на ринку двосторонніх договорів та інших сегментах ринку.

28 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Крім того, згідно з прийнятою постановою, державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" продаватиме електрику в рамках спецзобов'язань для забезпечення потреб населення за ціною 15 копійок за кВт-год замість 1 коп. за кВт-год, як було раніше.

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Автор: Ігор Орел