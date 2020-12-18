На думку Шмигаля ціни є одними з найнижчих.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не згоден з тим, що ціни на електроенергію для українських промислових споживачів є одними з найвищих у Європі. На його думку, вони, навпаки, є одними з найнижчих.

Про це Шмигаль заявив під час під час заходу «Україна і світ у 2021 році», організованого виданням «Новое время».

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«Я користуюся даними Євростату. Це дуже незалежне джерело. Кожен квартал вони публікують кінцеву вартість електроенергії для споживачів-приватних і промислових. Для промислових споживачів Україна знаходиться на третьому-четвертому місці з 38 країн європейського континенту. Для побутових споживачів ми завжди знаходимося на останньому місці", - сказав глава уряду.

Він додав, що потрібно звертати увагу на те, які дані порівнюють: ціни виробників або ціни для кінцевих споживачів.

"Євростат говорить про те, що у нас одна з найнижчих цін. Дешевше в Грузії та Росії. Ми знаходимося на 3-4-5 місцях в залежності від кварталу", - заявив Шмигаль.

Скільки платять українці

В Україні ціна на електроенергію для населення не змінювалася з 2017 року і становить 90 коп. за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад це – 1 грн 68 коп. за кВт-год.

Разом з тим, для промислових споживачів ціни на електрику формуються на підставі ринкових механізмів і коливаються від 2,5 грн до 4 грн за кВт-год.

Підвищення тарифу

19 червня 2020 року Нацкомісія запропонувала з серпня підвищити тарифи "Укренерго" в 4 рази.

26 червня 2020 року НКРЕКП попередньо схвалила підвищення тарифу "Укренерго" вдвічі.

Звіт Єврокомісії

Згідно зі звітом Єврокомісії ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.

Україна опинилася в категорії країн з найвищими цінами на електрику в Європі поряд з Грецією (50 євро за МВт-год) і Мальтою (45 євро за МВт-год). Далі йдуть Болгарія (42 євро за МВт-год), Румунія (41 євро за МВт-год), Угорщина і Польща (по 41 євро за МВт-год).

У Єврокомісії зазначили, що високі ціни на електроенергію спостерігаються в тих країнах, які мають залежність від імпорту електроенергії (Греція, Угорщина), а також у тих, які мають технічні обмеження щодо імпорту (Мальта, Греція).

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Автор: УНІАН