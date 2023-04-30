Тарифи будуть підвищені перед наступним опалювальним сезоном.

На тлі збитків, які Росія завдала енергосистемі України, підвищення тарифів на електроенергію є неминучим.

Таку заяву в ефірі телемарафону зробив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров, зазначивши при цьому, що тарифи будуть підвищені перед наступним опалювальним сезоном.

"Зміни тарифів - це важкі і вимушені рішення. Поки уряд і НКРЕКП опрацьовують питання, щоб зрозуміти, наскільки потрібно збільшувати тариф", - зазначив заступник міністра.

При цьому він підкреслив, що дана міра є необхідною і уникнути її не вдасться, оскільки інакше проходження наступного опалювального сезону буде під питанням.

"Доведеться таке рішення ухвалити, оскільки інакше енергетика не зможе не те що відновитися, а й підготуватися до наступної зими, яка може бути набагато складнішою за попередню", - зазначив Сафаров, нагадавши при цьому, що для підготовки до наступного опалювального сезону необхідно понад 3 млрд доларів.

"Для підготовки до опалювального сезону 2023/2024 необхідно приблизно 3,4 млрд доларів, з них 1,2 млрд - для закупівлі певного типу ресурсів. Решта суми - це те, що необхідно, щоб відновити, по-перше, лінії систем передачі. Це лінії "Укренерго", лінії систем розподілу електроенергії, це переважно обленерго, і для відновлення генераційних потужностей. Це ми говоримо про теплову генерацію, про зелену генерацію та гідроакумулюючі та гідростанції. Це приблизно 2,1 млрд доларів", - заявив Сафаров.

Тарифи на електроенергію

29 квітня 2021 року Рада підтримала введення пільгового тарифу на електрику.

24 березня 2023 року українцям продовжили дія пільг на світло до 30 квітня.

25 квітня 2023 року уряд продовжив дію механізму покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії, яким регулюється тариф на електрику для населення, до 31 травня.

Зараз для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловат і 1,68 гривні – у разі споживання понад 250 кіловат-годин на місяць.

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