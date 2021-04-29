Депутати пропонують для цієї категорії споживачів встановити ціну в розмірі 70 відсотків від чинного тарифу.

Верховна Рада підтримала встановлення пільгового тарифу на електрику для населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 311 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Таким чином, депутати підтримали постанову № 5382 "Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій".

Згідно з документом, уряду рекомендується невідкладно, протягом чотирнадцяти календарних днів з дня набрання чинності цією постановою, встановити пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, у розмірі 70 відсотків чинного тарифу для відповідної групи населення.

Що цьому передувало

Наприкінці грудня 2020 року Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год - з 1 січня до кінця березня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за 1 кВт-год на весь спожитий обсяг.

13 квітня Верховна Рада в ході позачергового засідання не підтримала проект постанови про повернення пільгової ціни на електроенергію для населення в розмірі 90 коп. за кВт-год при споживанні перших 100 кВт-год.

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Автор: Ганна Бредіхіна