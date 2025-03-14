Переговори між США і РФ щодо можливої співпраці з енергетичним гігантом перебувають на ранній стадії.

Сполучені Штати Америки вивчають можливості співпраці над глобальними проєктами з російською компанією "Газпром".

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на російських та європейських чиновників. Зазначається, що це є "кроком до налагодження тісніших зв'язків з Кремлем" у той час, як Вашингтон намагається укласти мирну угоду щодо України.

Попередні контакти між представниками США та Росії з цього питання вже відбулися, кажуть експерти. Проте достеменно не зрозуміло, хто саме веде переговори по можливій співпраці з "Газпромом" та чи причетна до цього адміністрація Трампа. У Білому домі відмовилися від надання коментарів.

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Водночас джерела видання на умовах анонімності сказали, що переговори між США і РФ щодо можливої співпраці з енергетичним гігантом перебувають на ранній стадії.

Російський диктатор Володимир Путін теж натякнув на потенційну співпрацю між США і Росією в енергетичній сфері, сказавши, що вона може прокласти шлях до відновлення поставок до Європи.

"Якщо, скажімо, США і Росія домовляться про співпрацю в енергетичній сфері, то можна було б забезпечити газопровід для Європи. І це піде на користь Європі, оскільки вона отримає дешевий російський газ", – заявив господар Кремля.

Журналісти кажуть, що енергетичні ініціативи США і "Газпрому" потенційно можуть охопити Європу і Азію, а також стати частиною прагнення США послабити зв'язки Росії з Китаєм та Іраном.

Європейські чиновники сумніваються в тому, що Вашингтон зможе вбити клин між Росією і Китаєм, з огляду на те, наскільки Пекін і Москва збизилися після повномасштабного вторгнення в Україну. При цьому зазначається, що багато ідей, повʼязаних із "Газпромом", все ще перебувають на стадії спекуляцій.

США і Росія: інші новини

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа посилює санкції проти Росії. Як повідомляє CBS News, Штати накладають додаткові обмеження на російський нафтовий, газовий і банківський сектори шляхом подальшого обмеження доступу Росії до платіжних систем США.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати Америки готові значно посилити санкції проти Російської Федерації, якщо це буде необхідно для завершення війни проти України.

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