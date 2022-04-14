За даними джерел, компанії згортають закупівлі в Росії для дотримання санкцій ЄС.

Великі світові торгові будинки планують скоротити закупівлі нафти та палива в російських державних нафтових компаній вже з 15 травня, щоб уникнути порушення санкцій Європейського Союзу щодо Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

Санкції ЄС виключають закупівлі нафти в "Роснефти" і "Газпромнефти", які перераховані в законодавстві та належать до "строго необхідних" для забезпечення енергетичної безпеки Європи. Трейдери скорочують закупівлі, щоб дотриматися вимог з 15 травня, коли набудуть чинності обмеження ЄС.

Зазначається, що включення до списку санкцій російської державної інфраструктурної компанії "Транснефть", якій належать ключові порти та трубопроводи, ще більше ускладнить будь-які майбутні продажі.

Trafigura, великий покупець російської нафти, заявила журналістам, що "повністю дотримується всіх застосованих санкцій":

"Ми очікуємо, що з 15 травня наші обсяги торгівлі будуть ще більше скорочуватися".

Vitol, ще один великий покупець, відмовився коментувати крайній термін 15 травня. Як повідомляв УНІАН, раніше компанія заявляла, що обсяги торгівлі російською нафтою "значно скоротяться у другому кварталі в міру скорочення поточних строкових договірних зобов'язань", і до кінця 2022 року вона припинить торгувати російською нафтою.

Інші покупці російської нафти, Gunvor і Glencore, також відмовилися коментувати вплив крайнього терміну. У "Роснефти" і "Газпром нефти" журналістам коментарі не надали.

Відмова від російської нафти: що відомо

Війна в Україні та санкції проти Росії призвели до того, що чимало західних покупців російської нафти, такі як Shell, припинили нові спотові закупівлі. Нафтопереробники в Європі дедалі менше хочуть переробляти російську нафту.

Зазначається, що це вже підірвало російський експорт, хоча закупівлі Індією і Туреччиною частково компенсували нестачу. Продажі в Китай також тривають.

Згідно з планом відвантаження, обсяги "Роснефти" і "Газпром нефти" у квітні склали 29 млн барелів, або майже 1 млн барелів на добу, що становить понад 40% від загального обсягу експорту сирої нафти марки Urals із західних портів Росії у квітні.

Міжнародне енергетичне агентство заявило в середу, 13 квітня, що поставки російської нафти можуть скоротитися на 3 млн барелів на добу в порівнянні з травнем.

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