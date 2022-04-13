Нафтотрейдер зупинив спотові закупівлі на ринку в РФ ще в березні

Найбільший у світі нафтотрейдер Vitol Group оголосив про припинення торгівлі нафтою та нафтопродуктами з Російської Федерації. Повністю відмовляться від російського "чорного золота" до кінця поточного року.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними представника Vitol, обсяги російської нафти "значно скоротяться в другому кварталі в міру скорочення поточних контрактних зобов'язань", а повністю відмовляться від нафтопродуктів з РФ до кінця 2022 року.

При цьому в компанії заявили, що після повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну Всі закупівлі були лише частиною раніше укладених контрактів. Про те, що нафтотрейдер зупиняє спотові закупівлі на ринку у РФ повідомив глава Vitol Рассел Харді ще в березні, але у компанії залишилися зобов'язання за довгостроковими контрактами.

Крім того, адміністрація Vitol розглядає можливість продажу частки в проекті Схід Ойл компанії Роснефть.

Як раніше повідомляв УНІАН, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну багато нафтокомпанії відмовилися від російських нафтопродуктів і згорнули свою діяльність в РФ. Після втрати значної частки ринку Росія почала пропонувати великі знижки на свою нафту, в тому числі Індії, але одна з найбільших нафтових корпорацій Індії відмовилася від покупки нафти з Російської Федерації.

Крім того, Європейська комісія розпочала роботу над шостим пакетом санкцій проти РФ, які включає обмеження на експорт російської нафти.

Вас також можуть зацікавити новини: