Йти з російського ринку компанія планує поетапно – в якості негайного першого кроку компанія припинить всі спотові закупівлі російської сирої нафти.

Нафтогазовий британсько-нідерландський гігант Shell 8 березня 2022 року оголосив про свій намір поетапно вийти з участі у всіх російських вуглеводнях, включаючи сиру нафту, нафтопродукти, газ і зріджений природний газ (СПГ), відповідно до нових вказівок урядів своїх країн.

Про це пише Globe Newswire.

Зокрема повідомляється, що в якості негайного першого кроку компанія припинить всі спотові закупівлі російської сирої нафти. Також компанія закриє свої автозаправні станції і виробництво авіаційного палива і мастильних матеріалів в Росії.

"Ми прекрасно усвідомлюємо, що наше рішення минулого тижня закупити партію російської сирої нафти для переробки на такі продукти, як бензин і дизельне паливо, незважаючи на те, що воно було прийнято з урахуванням безпеки поставок, було неправильним, і ми приносимо вибачення. Як ми вже говорили, ми будемо направляти прибуток від обмежених обсягів російської нафти, яку ми будемо переробляти, в спеціальний фонд. Ми будемо працювати з партнерами з надання допомоги і з гуманітарними агентствами в найближчі дні й тижні, щоб визначити, куди найкраще направити гроші з цього фонду, щоб пом'якшити жахливі наслідки, які ця війна має для народу України", – сказав генеральний директор Shell Бен ван Берден.

"Наші дії досі ґрунтувалися на безперервних дискусіях з урядами про необхідність вивільнити суспільство від російських енергетичних потоків, зберігши при цьому енергопостачання. Сьогоднішні загрози зупинити трубопровідні потоки в Європу ще раз ілюструють важкий вибір і потенційні наслідки, з якими ми стикаємося, коли намагаємося це зробити. Після заяв уряду на цьому тижні я хочу чітко викласти нашу позицію", – заявив він.

Зокрема, компанія має намір застосувати такі заходи, якщо від урядів країн не послідує інших вказівок:

Негайно припинити купувати російську нафту на спотовому ринку і не продовжувати термінові контракти.

Водночас, в тісній співпраці з урядами, компанія змінює ланцюжок поставок сирої нафти, щоб виключити російські обсяги. Зробити це хочуть якомога швидше, але фізичне місце розташування і наявність альтернатив означають, що це може зайняти кілька тижнів і призведе до зниження продуктивності на деяких нафтопереробних заводах компанії.

Компанія закриє свої СТО, виробництва авіапалива і мастильних матеріалів в Росії. Процес почнеться негайно.

Компанія починає поетапну відмову від російських нафтопродуктів, трубопровідного газу і СПГ. Компанія визнає, що це складне завдання. Зміна цієї частини енергосистеми вимагатиме узгоджених дій урядів, постачальників енергії та споживачів, а перехід на інші джерела енергії займе набагато більше часу.

"Ці соціальні проблеми підкреслюють дилему між чиненням тиску на російський уряд у зв'язку з його звірствами на Україні та забезпеченням стабільних і надійних поставок енергоносіїв по всій Європі", – сказав ван Берден. – "Але, в кінцевому рахунку, уряди повинні приймати рішення про неймовірно складні компроміси, на які доводиться йти під час війни в Україні. Ми продовжимо працювати з ними, щоб допомогти впоратися з потенційними наслідками для безпеки енергопостачання, особливо в Європі".

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