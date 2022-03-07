Також передбачається зробити перші кроки із закриття доступу для Росії в СОТ.

Спікер Палати представників США (нижньої палати Конгресу) Ненсі Пелосі заявила про вивчення законодавчих варіантів ізоляції Росії, включаючи заборону на російську нафту.

Про це повідомляє The Hill.

"Наш закон заборонить імпорт російської нафти і енергоносіїв до Сполучених Штатів, анулює нормальні торговельні відносини з Росією і Білоруссю, і зробить перший крок для відмови Росії у доступі до Світової організації торгівлі", - йжеться у листі Пелосі до її колег.

"Ми також уповноважимо виконавчу гілку влади збільшувати тарифи на російський імпорт", - наголосила вона.

Пелосі відзначила, що адміністрація президента Джо Байдена попросила 10 мільярдів доларів для гуманітарної, воєнної і економічної підтримки України. Вона додала, що "Конгрес має намір схвалити це надзвичайне фінансування цього тижня як частину комплексного законодавства про урядове фінансування".

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