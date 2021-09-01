Регулятор вважає, що якщо власник квартири не хоче платити за показаннями приладу будинкового обліку, то він може встановити квартирний газовий лічильник власним коштом.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дала роз'яснення, чиїм коштом повинні бути встановлені газові лічильники у будинках у побутових споживачів.

Про це регулятор повідомив у відповідь на запит УНІАН.

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Зазначається, що відповідно до закону "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", суб'єкти господарювання, які здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов'язані забезпечити встановлення лічильників газу для населення, яке проживає у квартирах і приватних будинках, в яких газ використовується тільки для приготування їжі – до 1 січня 2023 року.

Згідно з даними регулятора, на 1 липня 2021 року в Україні не забезпечені приладами обліку понад 1 мільйона споживачів.

Крім того, Нацкомісія повідомляє, що фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок коштів суб'єктів господарювання, які здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, коштів відповідного бюджету (крім місцевих бюджетів) та інших джерел, не заборонених законом.

При цьому, НКРЕКУ звертає увагу, що встановлення лічильників за рахунок газорозподільного підприємства передбачено лише там, де не були встановлені загальнобудинкові лічильники.

Також регулятор зазначив, що у разі незгоди власника квартири розраховуватися за спожитий газ за показаннями будинкового обліку, він може встановити квартирний лічильник газу окремо на квартиру власним коштом.

Установка лічильників: що необхідно знати

Верховна Рада в кінці 2017 року перенесла граничні терміни оснащення всіх споживачів індивідуальними лічильниками з 1 січня 2018 року на 1 січня 2021 року.

Навесні 2020 року в Міністерстві енергетики повідомили, що споживачі, які використовують газ тільки для приготування їжі, з січня 2021 року отримуватимуть блакитне паливо тільки за наявності приладів обліку, мають бути встановлені газорозподільною компанією або за рахунок коштів бюджету.

17 лютого 2021 року законопроект № 4248-1 був прийнятий у першому читанні.

5 березня 2021 року Верховна Рада України прийняла закон, яким продовжується термін встановлення лічильників споживання природного газу на два роки, до 1 січня 2023 року.

За попередніми оцінками, таких домогосподарств без лічильників в Україні понад 2 мільйони.

Раніше Верховна Рада вже переносила кінцеві терміни обладнання всіх споживачів індивідуальними лічильниками з 1 січня 2018 року на 1 січня 2021 року.

25 березня 2021 року Зеленський підписав закон про терміни встановлення газовий лічильник.

Автор: Ганна Бредіхіна