Українці, які не встановили газові лічильники, і при цьому використовують газ виключно для приготування їжі, мають обов'язково це зробити до 2023 року.

Українці мають право відсуджувати в оператора газотранспортної мережі компенсацію за встановлений газовий лічильник власним коштом.

Про це розповів у коментарі UBR.ua юрист Олексій Гнатенко.

Іноді компанії відмовляються відшкодовувати вартість лічильника, який був встановлений власним коштом споживачів, посилаючись на відсутність відповідного порядку, встановленого Кабміном.

Проте, як каже експерт, покладання такого зобов’язання на самого споживача не є правомірним. В таких випадках юрист радить звертатися до суду.

Читайте такожПеред вихідними в Україні змінився курс долараГнатенко процитував один цікавий випадок з судової практики. 10 січня Дніпровський апеляційний суд виніс постанову, у якій підтвердив, що саме компанія відповідальна за встановлення лічильників, зокрема фінансову складову цієї процедури.

У цьому ж рішенні суд підтвердив законність відшкодування в оператора компенсації.

"Ці рішення дають вагомі шанси споживачу природного газу добитися компенсації своїх витрат на встановлення лічильника в оператора ГТС. Зобов’язання з відшкодування витрат прямо закріплено у законодавстві, і не може бути невиконаним через відсутність закріпленої процедури", – зазначив Гнатенко.

Перед тим, як звертатися до суду, треба вже мати письмову відмову компанії у відшкодуванні компенсації.

Установка газових лічильників: що необхідно знати

Верховна Рада наприкінці 2017 року перенесла граничні терміни обладнання всіх споживачів індивідуальними лічильниками з 1 січня 2018 року на 1 січня 2021 року.

Навесні 2020 року в Міністерстві енергетики повідомили, що споживачі, які використовують газ тільки для приготування їжі, з січня 2021 року отримуватимуть блакитне паливо тільки за наявності приладу обліку, який має бути встановлений газорозподільною компанією або коштом бюджету.

У березні Верховна Рада прийняла закон, яким термін установки лічильників споживання природного газу продовжується на 2 роки, до 1 січня 2023 року.

Населення України, яке не встановило газові лічильники, і при цьому використовує газ виключно для приготування їжі, має обов'язково це зробити до 2023 року.

Автор: Яна Ставська