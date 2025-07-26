Один із євродепутатів також пропонує повну заборону на імпорт російської нафти з січня 2027 року.

Європейський парламент розглядає пропозиції щодо прискорення відмови ЄС від російського газу на один рік - до січня 2027 року, пише агентство Reuters.

Країни Європейського Союзу та законодавці готуються до переговорів щодо плану ЄС заборонити імпорт російського газу, виходячи з юридичної пропозиції, яку Європейська комісія зробила минулого місяця, щоб повністю відмовитися від імпорту російського газу до 1 січня 2028 року.

Провідні законодавці запропонували перенести цей термін на 1 січня 2027 року. Пропозиції подали депутати Європарламенту Інесе Вайдере з правоцентристської "Європейської народної партії" та Вілле Нійністьо з партії "Зелений союз".

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Проте дипломати країн ЄС зазначили, що уряди навряд чи погодяться перенести заборону на російський газ на рік раніше, але законодавці ЄС можуть використати цю вимогу як важіль для забезпечення інших змін у переговорах.

Наприклад, Вайдере також запропонувала зобов'язати уряди країн ЄС накладати санкції проти компаній, які порушують заборону, зокрема шляхом анулювання ліцензій на торгівлю енергоносіями. У свою чергу Нійністьо пропонує повну заборону на імпорт російської нафти з 1 січня 2027 року.

Експорт російського газу та нафти

Раніше повідомлялося, що доходи Росії від нафти і газу в липні скоротяться приблизно на 37% порівняно з роком раніше і становитимуть 680 млрд рублів (8,66 млрд доларів). На це вплинуло зниження цін на нафту і зміцнення національної валюти.

Також через падіння цін на нафту і рекордні витрати на війну в РФ російський фонд національного добробуту, який витрачається на фінансування бойових дій, може бути вичерпаний вже у 2026 році.

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