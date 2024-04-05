Людей просять обмежити користування ліфтами, ощадливо користуватися побутовими приладами

Ситуація в енергосистемі Харкова та області важка. Графіки відкоригували так, щоб хоча б вночі усі жителі міста були зі світом.

Про це сказав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов по результатах засідання Координаційного штаба із оперативного реагування щодо ситуації в енергосистемі.

"Ситуація важка, є дефіцит для 300 тисяч мешканців Харкова і загалом для 550 тисяч по області", - зазначив він.

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За його словами, зараз відкореговані графіки таким чином, щоб хоча б вночі усі жителі міста були з електропостачанням. При цьому додав, що водночас виникають проблеми із внутрішньою мережею по області, яка не витримує напруги - лише за цю добу зафіксували два аварійні випадки відключення.

"Поки ситуація з подачею світла складна, рекомендую всім жителям області, за можливості, обмежити користування ліфтами у багатоповерхівках, розглянути можливість автономних джерел електроенергії, ощадливо користуватися побутовими приладами — не перевантажувати систему", - наголосив Синєгубов.

В графіках, які він оприлюднив, видно, що по різних районах світло буде відсутнє по 7 годин в різні періоди доби.

Удар РФ по енергосистемі України - ситуація в Харкові

22 березня росіяни здійснили наймасованішу атаку на енергетичну інфраструктуру Харківщини. В цей день ворог застосував 22 ракети типу С-300, Іскандер та інші.

За його словами, підприємства області, які генерують електроенергію, зазнали серйозних пошкоджень внаслідок обстрілів РФ. Також він наголосив, що окупанти атакували навіть ті мережі, по яких за теорією можна було приймати енергетичну допомогу із сусідніх регіонів. Посадовець додав, що у самому Харкові дефіцит становить від 100 до 200 мегаватів електроенергії.

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