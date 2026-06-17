Україна вдарила по нафтовидобутку РФ: доходи Москви обвалилися на $710 мільйонів

Видобуток російської нафти впав через українські удари по енергетичній інфраструктурі.

У травні доходи Росії від експорту нафти знизилися на 710 мільйонів доларів порівняно з квітнем і становили 20,8 мільярда доларів, пише Reuters із посиланням на Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

Зазначається, що видобуток російської нафти впав приблизно на 5% у річному вимірі та опинився на 10% нижче запланованого рівня через українські удари по енергетичній інфраструктурі.

За даними МЕА, у травні Росія видобувала близько 8,7 млн барелів нафти на добу. Агентство зазначає, що через триваючі атаки на нафтову інфраструктуру прогноз видобутку російської нафти на 2026 рік було знижено на 200 тис. барелів на добу.

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У звіті наголошується, що Україна почала частіше завдавати ударів по віддалених районах видобутку за допомогою далекобійних безпілотників. Київ, прагнучи вдарити по одному з ключових джерел фінансування російської війни, з початку 2026 року подвоїв кількість атак на нафтопереробні підприємства. За даними офіційних джерел, повідомлень у соцмережах та розрахунків Reuters, це призвело до повної або часткової зупинки роботи низки об’єктів.

Цього місяця Росія вперше офіційно визнала скорочення нафтовидобутку у 2026 році, пояснивши це позаплановим технічним обслуговуванням. Попри атаки, експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів у травні залишався стабільним на рівні близько 7,4 млн барелів на добу, що практично не відрізняється від показника річної давності.

Крім того, незважаючи на те, що загальні доходи від нафтового експорту знизилася, цей показник все ще на 65% перевищує рівень травня минулого року та залишається близьким до історичних максимумів.

У МЕА зазначили, що удари по інфраструктурі змусили Москву надавати пріоритет постачанню нафтопродуктів на внутрішній ринок і максимізувати експорт сирої нафти. У результаті поставки сирої нафти за кордон зросли на 490 тис. барелів на добу в річному вимірі до 5,2 млн барелів на добу, повернувшись до рівнів 2022 року.

Російська нафта - останні новини

16 червня стало відомо, що нафтопереробний завод у Москві зупинив свою роботу після ударів Сил оборони України. Внаслідок удару, на підприємстві було пошкоджено установку первинної переробки нафти, яка забезпечує 53% потужності заводу.

Раніше повідомлялося, що Росія отримує більше прибутків завдяки високим цінам на нафту, проте це не означає, що її економіка має значний потенціал до розвитку.

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