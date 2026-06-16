Московський НПЗ зупинив свою роботу після удару Сил оборони, – Reuters

Ударом було пошкоджено установку первинної переробки, яка забезпечує 53% потужності заводу.

Нафтопереробний завод у Москві зупинив свою роботу після ударів Сил оборони України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела.

Видання зазначає, що внаслідок удару, на підприємстві було пошкоджено установку первинної переробки нафти, яка забезпечує 53% потужності заводу. На відео, підтверджених агентством, видно сильну пожежу та густий чорний дим, що піднімався з нафтопереробного заводу після удару. Журналісти зазначають, що один з блоків незабаром повинен відновити роботу.

Видання також зазначає, що Україна подвоїла кількість атак на нафтопереробні заводи з початку 2026 року. І це вже призвело до повного або часткового припинення переробки нафти та зниження виробництва бензину, дизельного та авіаційного палива. За підрахунками журанлістів, ця стратегія дедалі більше напружує внутрішній ринок палива в Росії.

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Удар по Москві: що відомо

Нагадаємо, на тлі удару влада Москви заявлала, що про збиття 25 БПЛА системою ППО Міноборони. Також мер Сергій Собянін фактично визнав ураження НПЗ, додавши, що на місці працюють екстренні служби.

Пізніше президент Володимир Зеленський також підтвердив інформацію про удар по НПЗ у Москві, зазначивши, що це "справедлива відповідь на російські удари". Він також вчергове заявив про необхідність примушувати РФ завершити війну проти України.

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