Прибутки Кремля зростають: Росія нарощує експорт нафти до рекордних рівнів

Росія минулого тижня збільшила експорт нафти. Обсяги постачань "чорного золота" з РФ залишаються на рівні, близькому до найвищого за цей рік через війну на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що за період з 18 по 24 травня РФ відвантажувала у середньому 3,66 млн барелів нафти на добу проти 3,65 млн барелів за період з 19 квітня до 17 травня.
Левова частка російської нафти традиційно відвантажується до країн Азії.
За даними Bloomberg, постачання нафти до Індії цього місяця становитимуть у середньому близько 1,85 млн барелів на день, що майже на 70% більше, ніж у лютому. Загалом, за період з 26 квітня до 24 травня, РФ експортувала до країн Азії у середньому 3,47 мільйонів барелів нафти на добу.
Виручка від експорту російської нафти за період з 26 квітня по 24 травня зросла з 2,33 до 2,36 мільярдів доларів на тиждень, що було зумовлено незначним зростанням цін на нафту марки Urals.
Вартість же російської сировини марки Urals, за даними незалежної міжнародної цінової агенції Argus Media, за період з 26 квітня по 24 травня зросла приблизно на 0,70 долара, до 89,64 долара за барель - за умови її відвантаження у портах на Балтиці. У порту Новоросійськ найпопулярніший експортний сорт російської нафти подорожчав на 0,8 долара - до 88,12 долара за барель.
Ціна на нафту марки ESPO, яка постачається переважно до Китаю, підскочила на 2,10 долара - до 97,65 долара за барель.
При цьому вартість російської нафти з доставкою до Індії знизилася на 1,10 долара - до 114,86 долара за барель. Видання зазначає, що російська нафта з постачанням до Індії дешевшає п'ятий тиждень поспіль.
Санкції США та нафтові доходи РФ
Як повідомляв УНІАН, з початком війни на Близькому Сході нафтові доходи РФ суттєво зросли. У квітні російські нафтові компанії сплатили до бюджету "країни-бензоколонки" 707,1 мільярда рублів.
Зростанню доходів РФ від експорту нафти посприяв тимчасовий дозвіл США на продаж російської нафти. 18 травня американський Мінфін вчергове продовжив дію дозволу ще на 30 днів.