Прибутки Кремля зростають: Росія нарощує експорт нафти до рекордних рівнів

Російська нафта з постачанням до Індії дешевшає п’ятий тиждень поспіль.

Росія минулого тижня збільшила експорт нафти. Обсяги постачань "чорного золота" з РФ залишаються на рівні, близькому до найвищого за цей рік через війну на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що за період з 18 по 24 травня РФ відвантажувала у середньому 3,66 млн барелів нафти на добу проти 3,65 млн барелів за період з 19 квітня до 17 травня.

Левова частка російської нафти традиційно відвантажується до країн Азії.

Відео дня

За даними Bloomberg, постачання нафти до Індії цього місяця становитимуть у середньому близько 1,85 млн барелів на день, що майже на 70% більше, ніж у лютому. Загалом, за період з 26 квітня до 24 травня, РФ експортувала до країн Азії у середньому 3,47 мільйонів барелів нафти на добу.

Виручка від експорту російської нафти за період з 26 квітня по 24 травня зросла з 2,33 до 2,36 мільярдів доларів на тиждень, що було зумовлено незначним зростанням цін на нафту марки Urals.

Вартість же російської сировини марки Urals, за даними незалежної міжнародної цінової агенції Argus Media, за період з 26 квітня по 24 травня зросла приблизно на 0,70 долара, до 89,64 долара за барель - за умови її відвантаження у портах на Балтиці. У порту Новоросійськ найпопулярніший експортний сорт російської нафти подорожчав на 0,8 долара - до 88,12 долара за барель.

Ціна на нафту марки ESPO, яка постачається переважно до Китаю, підскочила на 2,10 долара - до 97,65 долара за барель.

При цьому вартість російської нафти з доставкою до Індії знизилася на 1,10 долара - до 114,86 долара за барель. Видання зазначає, що російська нафта з постачанням до Індії дешевшає п'ятий тиждень поспіль.

Санкції США та нафтові доходи РФ

Як повідомляв УНІАН, з початком війни на Близькому Сході нафтові доходи РФ суттєво зросли. У квітні російські нафтові компанії сплатили до бюджету "країни-бензоколонки" 707,1 мільярда рублів.

Зростанню доходів РФ від експорту нафти посприяв тимчасовий дозвіл США на продаж російської нафти. 18 травня американський Мінфін вчергове продовжив дію дозволу ще на 30 днів.

Вас також можуть зацікавити новини: