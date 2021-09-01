Ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС критична.

Через низькі запаси вугілля на складах ТЕС Україна може опинитися в ситуації, коли без імпорту з Росії та Білорусі буде неможливо пройти осінньо-зимовий період.

Про це в Facebook написав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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"Зрештою Україна може опинитися в ситуації, коли без імпорту з Росії та Білорусі буде неможливо пройти осінньо-зимовий період. Зауважу, що однією з обов'язкових умов для приєднання ОЕС до Європейської мережі ENTSO-E (один з пріоритетів уряду) є робота ОЕС України в автономному режимі. З імпортом з РФ і РБ - це стане місією нездійсненною", - зазначив експерт.

Він зазначив, що ситуація з накопиченням вугілля в Україні на складах ТЕС критична.

За даними держкомпанії "Укренерго", станом на 30 серпня на складах ТЕС знаходиться 720 тис.тонн вугілля, що в 2,2 рази менше затвердженого Міненерго графіком накопичення палива.

В умовах низьких складів вугілля державні та приватні компанії почали імпорт. Низькі запаси вугілля є наслідком цінових провалів, що мали місце в квітні-липні нинішнього року.

За його словами, поки ринок електроенергії буде регулюватися адміністративними методами через перманентну зміну правил, на той час розраховувати на його стабільну роботу не варто, оскільки постійна невизначеність не дає можливості базовим енергетичним компаніям планувати їх виробничі програми, повинні бути підкріплені реальними економічними факторами.

Імпорт російської та білоруської електроенергії:

Наприкінці травня Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

Дефіцит енергетичного вугілля:

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

Україна в 2020 році скоротила видобуток вугілля, в порівнянні з 2019 роком, на 7,8% - до 28,8 млн тонн.

Україна в 2020 році скоротила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 39,6% - до 1,69 млрд дол.

19 січня 2021 року державна компанія "Укренерго" - оператор Об'єднаної енергосистеми країни заявляла про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах теплоелектростанцій у зв'язку з настанням холодів.

Україна в січні-березні 2021 року збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 0,5% - до 474,5 млн дол.

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 7 по 14 квітня поточного року збільшилися на 22% – до 658 тис.тонн.

У середині липня через брак палива були відключені 14 енергоблоків на ТЕЦ і ТЕС, а через виведення в аварійний ремонт не працювали ще 9 енергоблоків теплових станцій. У роботі залишалися 35 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ.

У свою чергу, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов закликав не турбуватися через масову зупинку теплових енергоблоків і запевнив що "все буде добре".

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала найбільших в Україні виробників теплової енергії на 6 млн грн через низькі запаси вугілля в зимовий період 2020-2021 років, що призвело до виникнення кризової ситуації на ринку електроенергії.

Станом на 16 липня загальні запаси вугілля всіх марок на складах ТЕС і ТЕЦ склали 1,1 млн тонн, що менше планового показника.

5 серпня 2021 року українців попередили, що опалювальний сезон може виявитися рекордно холодним.

Станом на 26 серпня 2021 року в Україні на складах ТЕС знаходилося у 2 рази менше вугілля, чим було заплановано на кінець серпня.

Автор: Ігор Орел