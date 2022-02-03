Компанія "Укргазвидобування" видобула 1,2 млрд куб.м газу в січні.

Найбільша в Україні державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" за січень 2022 року видобуло 1,19 млрд куб.м газу, що на 1,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

При цьому, обсяг природного газу, переданого для потреб українських споживачів (товарного газу - без урахування витрат на власні виробничі потреби), становить 1,12 млрд куб.м, що на 2%, або 23 млн куб. м більше, ніж у січні 2021 року.

Зростанню видобутку сприяли заходи з модернізації, завершені в січні 2022 року. Зокрема, 4 нових свердловини пробурені та введені в експлуатацію, проведено 11 капітальних ремонтів свердловин, 58 колтюбінгових операцій, 14 операцій з гідророзриву пласта та 283 геофізичних дослідження та інших робіт у свердловинах.

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Крім того, з початку року "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію газопровід Комишня-Яблонівка довжиною 26 км, діаметром 219 мм і три нові малогабаритні дожимні компресорні станції.

Видобуток і споживання газу:

"Укргазвидобування" за січень-грудень 2021 року видобуло 13,67 млрд куб.м газу, що на 4% менше, ніж за попередній рік.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Україна повинна наростити власний видобуток газу, щоб забезпечити енергетичну незалежність. На нарадах у президента Володимира Зеленського неодноразово підіймалося питання збільшення власного видобутку.

Україна щорічно споживає приблизно 30 млрд куб.м газу, з них близько 14 млрд куб. м видобуває компанія "Укргазвидобування", 6 млрд куб. м - приватні компанії, а ще 10 млрд куб. м імпортується з країн Європи.