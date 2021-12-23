Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко зазначив, що, замість систематичного падіння власної видобутку газу, компанія почала його нарощувати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції.
Читайте такожВ Україні підвищили тарифи на розподіл газу: скільки доведеться платити з 1 січня
"Ми вже переламали цю тенденцію, і бачимо, що замість зменшення видобутку газу, видобуток збільшується. Перш за все, за рахунок нових технологій", - сказав Вітренко.
Він зазначив, що "Нафтогаз" шукає способи збільшення міжнародних партнерів.
За його словами, також у компанії є нові родовища, на яких тільки планується видобуток газу. Зокрема, шельф Чорного моря, де закінчилися сейсмічні дослідження. Також, це перспективні ділянки в різних частинах України, починаючи з Карпат і закінчуючи Донецькою та Харківською областями.
"Там є перспективні ресурси нафти та газу, які ми плануємо видобувати. Внаслідок цього плани з нарощування видобутку є реалістичними", - підкреслив голова правління"Нафтогазу".
Запаси газу:
Найбільша в Україні Державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування", яка входить до складу групи" Нафтогаз", за січень-листопад 2021 року видобула 12,49 млрд куб.м газу, що на 4,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Видобуток газу "Укргазвидобування" почав знижуватися з 2019 року з 15,5 до 14,9 млрд куб.м на рік через виснаженість родовищ. У 2020 році видобуток газу скоротився до 13,45 млрд куб. м.
У жовтні 2021 року голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляв, що компанія ставить перед собою завдання збільшити видобуток природного газу в найближчі десять років в 1,8 раза, до 24 млрд куб. м.
Україна щорічно споживає приблизно 30 млрд куб.м газу.