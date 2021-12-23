Голова правління НАК зазначив, що видобуток почав зростати за рахунок нових технологій.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко зазначив, що, замість систематичного падіння власної видобутку газу, компанія почала його нарощувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції.

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"Ми вже переламали цю тенденцію, і бачимо, що замість зменшення видобутку газу, видобуток збільшується. Перш за все, за рахунок нових технологій", - сказав Вітренко.

Він зазначив, що "Нафтогаз" шукає способи збільшення міжнародних партнерів.

За його словами, також у компанії є нові родовища, на яких тільки планується видобуток газу. Зокрема, шельф Чорного моря, де закінчилися сейсмічні дослідження. Також, це перспективні ділянки в різних частинах України, починаючи з Карпат і закінчуючи Донецькою та Харківською областями.

"Там є перспективні ресурси нафти та газу, які ми плануємо видобувати. Внаслідок цього плани з нарощування видобутку є реалістичними", - підкреслив голова правління"Нафтогазу".

Запаси газу:

Найбільша в Україні Державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування", яка входить до складу групи" Нафтогаз", за січень-листопад 2021 року видобула 12,49 млрд куб.м газу, що на 4,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Видобуток газу "Укргазвидобування" почав знижуватися з 2019 року з 15,5 до 14,9 млрд куб.м на рік через виснаженість родовищ. У 2020 році видобуток газу скоротився до 13,45 млрд куб. м.

У жовтні 2021 року голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляв, що компанія ставить перед собою завдання збільшити видобуток природного газу в найближчі десять років в 1,8 раза, до 24 млрд куб. м.

Україна щорічно споживає приблизно 30 млрд куб.м газу.