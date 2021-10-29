У Молдові введено режим надзвичайного стану через брак газу.

Держкомпанія "Оператор ГТС України" надала екстрену допомогу Молдові в обсязі 15 млн куб.м газу.

Про це заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що це тимчасова позика.

Читайте такожТепловики заявили про дефіцит газу за "фіксованими цінами" від "Нафтогазу"

Він зазначив, що такі дії обумовлені виконанням рішення РНБО та уряду і проводяться з метою стабілізації тиску в ГТС Молдови на час організації додаткових закупівель газу молдавськими колегами.

"Саме так діють друзі та партнери. Я дуже добре пам'ятаю, коли в березні 2018 року "Газпром" за 15 хвилин до початку поставки заявив про відмову постачати газ, попри отриману попередню оплату від України. Тоді всі ми підтримали країну і зменшили споживання", - написав він.

За словами Макогона, майже аналогічну ситуацію переживає Молдова. "Газпром" значно зменшив поставки газу і збільшив вартість газу.

"Настав час Європі почати реагувати на агресивну поведінку "Газпрому", яка призвела до енергетичної кризи в ЄС і Молдові", - підкреслив він.

Допомога Молдові:

22 жовтня Рада національної безпеки та оборони України доручила Кабінету міністрів розглянути питання про виділення Молдові певного обсягу природного газу для подолання кризової ситуації в енергетиці.

У Молдові депутати парламенту проголосували за введення в країні режиму надзвичайного стану строком на 30 днів - з 22 жовтня до 20 листопада через газову кризу.

За словами прем'єра Молдови, на цей час немає остаточної домовленості з "Газпромом" про постачання, а також немає впевненості, що в підсумку договір буде укладений. На газовому ринку Молдови спостерігається дефіцит газу в 16 млн кубометрів, а необхідні обсяги газу в жовтні покриті на 67%. У газотранспортній мережі тиск досяг критичного рівня, що загрожує функціонуванню газових систем.

Автор: Ганна Бредіхіна