Сергій Макогон зазначив, що система вже готова до експлуатації

Російська Федерація зможе запустити газопровід "Північний потік-2" після того, як він пройде сертифікацію. Москві необхідно для цього виконати ряд умов.

Про це глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон розповів в інтерв'ю "ТСН".

"Система готова до експлуатації, але за європейським законодавством потрібно пройти сертифікацію оператора ГТС - швейцарської компанії Nord Stream AG", - зазначив Макогон.

При цьому він вказав, що РФ хоче пройти сертифікацію за моделлю, яка дозволяє залишити газопровід у власності "Газпрому". Водночас Макогон зазначив, що цей варіант не влаштовує Україну і Єврокомісію.

Читайте такожУкраїна асиметрично відповість на перекриття Росією постачання газу - Кулеба"З нашої точки зору Єврокомісії - це неможливо, тому що європейське законодавство вимагає, щоб компанія, що відповідає за транспортування газу, не залежала від компанії, яка видобуває або продає цей газ. В Україні ми це зробили. Ми зробили так званий анбандлінг", - пояснив глава оператора ГТС.

За його словами, поділ "Газпрому" і оператора має гарантувати незалежність рішень і вільний доступ до "Північного потоку-2" – інші компанії теж повинні мати право на транзит газ.

"Також має бути введений прозорий тариф на використання цих потужностей. Ну, і найголовніше, ця компанія не повинна бути підпорядкована "Газпрому". Це повинна бути незалежна компанія", - підсумував Макогон.

"Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди по "Північному потоку-2". У ньому передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску. В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

4 жовтня компанії Nord Stream 2 A. G, яка є оператором газопроводу, заявила про початок заповнення газом першої нитки газопроводу. Станом на 18 жовтня перша нитка газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом.

Автор: Анастасія Горбачова