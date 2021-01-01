Голова Нацкомісії зазначив, що повноваження регулятора зі скасування аукціонів стають недійсними з початку наступного року відповідно до Закону.

Сьогодні, 1 січня, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала норму, що наділяє її правом обмежувати імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Читайте такожБілоруська АЕС зупинила виробництво електроенергії через аваріюВідповідне рішення було прийнято на засіданні регулятора в грудні.

Таким чином, регулятор виключив з постанови № 766 від 8 квітня 2020 року пункт про анулювання аукціонів з розподілу міжнародних перетинів в частині імпорту-експорту електроенергії з країнами-не членами Енергетичної спільноти на час дії карантину.

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк зазначив, що повноваження регулятора щодо скасування аукціонів стали недійсними з початку наступного року відповідно до Закону.

Що цьому передувало

8 квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала аукціони, на яких розподіляється пропускна спроможність міждержавних зв'язків з Росією і Білоруссю на 2020 рік.

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Автор: Бредіхіна Ганна