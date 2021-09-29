Експерт припускає подальше зростання цін на блакитне паливо на тлі новин про "Північний потік-2".

Ціни на газ до кінця року не тільки не опустяться нижче поточного рівня, який є рекордно високим за всю історію, але і можуть продовжити зростання на тлі новин про "Північний потік-2".

Відповідний прогноз у коментарі УНІАН озвучив голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

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"Прогноз в поточних ринкових умовах справа невдячна. Можна очікувати, що нижче поточних рівнів ціна опускатися до кінця року не буде. Але вона може продовжити зростання на новинах по "Північному потоку-2", результатах виборів у Німеччині і можливому похолоданні. Скажімо так: сьогоднішнього рівня цін на споті в 70 євро за мегават-годину (900 дол. за тис. куб. м - УНІАН) теж ніхто не прогнозував", - пояснив він.

Експерт уточнив, що якщо говорити про найближчий період, то ресурс жовтня продається на Українській енергетичній біржі по 28,5-30 тисяч гривень за тисячу кубів.

Як змінювалася ціна:

З початку року середня ціна контракту "на добу вперед" на TTF становила $344 за тисячу кубометрів.

У серпні середнє значення контракту "на добу вперед" на TTF становило $533.

1 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки в 650 дол. за тисячу кубометрів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого на вересень, досягла 18,36 грн за куб.

На початку вересня ціна становила $658 за тисячу кубометрів.

10 вересня ціна коливалася в районі $700 за тисячу кубів.

Вранці 13 вересня ф'ючерс на газ торгувався по $727 за тисячу кубометрів. Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого 13 Вересня, досягла 23 грн за кубометр.

14 вересня 2021 року ціна на газ в Європі побила черговий історичний рекорд.

15 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки в 960 дол. за тисячу кубометрів.

Вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення, які вже цієї зими можуть істотно зрости.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через дії Росії, яка не поспішає нарощувати обсяги поставок газу в Європу, ціни на газ в Україні, як і в Європі, знаходяться на абсолютному історичному максимумі.

20 вересня 2021 року спотові ціни на газ в Європі, після тимчасового зниження, відновили рекордне зростання і досягли майже 73 євро за мегават-годину.

Вранці 28 вересня ціна на газ у Європі піднялася до рекордного максимуму, перевищивши психологічну позначку в 1000 дол. за тисячу кубів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 30 грн за кубометр. При цьому ціни на газ для населення не ростуть, оскільки з 1 травня всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на фіксований річний тариф, який буде діяти до 30 квітня 2022 року. Споживачі купують блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр залежно від постачальника, якого обрали.

Автор: Ганна Бредіхіна