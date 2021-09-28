1 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі становила 650 дол. за тисячу кубометрів.

Вранці, 28 жовтня 2021 року, ціна на газ в Європі піднялася до рекордного максимуму, перевищивши психологічну позначку в $1000.

Згідно з даними біржі ICE Futures ціна найближчого, жовтневого, ф'ючерсу на спотовий Індекс TTF на газ досягла 85,24 євро за МВт*год, або $1030 за тисячу кубометрів.

Читайте такожЗ 1 жовтня в платіжках зміняться одразу 4 тарифи: скільки та за що платитимемо

Сьогодні ціна газу подолала історичний максимум, встановлений у березні 2018 року.

Тоді рекордна вартість склала $ 969 за тисячу кубометрів.

Що чекає на Україну:

Експерт у сфері енергетики Валентин Землянський заявив про те, що Україна не може вплинути на ситуацію з цінами на внутрішньому ринку, які досягають рекордного значення.

"Зараз ми побили історичний максимум ціни... йде велика гра, в тому числі за те, щоб Європа зняла обмеження, накладені на "Північний потік" і його сухопутне продовження "Opal". Це велика гра і великі гроші, хтось на цьому дуже непогано заробить. Треба нарощувати видобуток, цим треба було раніше займатися. Зараз вже нічого зробити не можна. Потрібно працювати над розвитком власного видобутку", - додав експерт.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" попередило, що тарифи на тепло і гарячу воду для жителів столиці через підвищення цін на газ цієї осені можуть зрости на 40%.

Як змінювалася ціна:

З початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF становила $344 за тисячу кубометрів.

У серпні середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533.

1 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки в 650 дол. за тисячу кубометрів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого на вересень, досягла 18,36 грн за куб.

На початку вересня ціна становила $658 за тисячу кубометрів.

10 вересня ціна коливалася в районі $700 за тисячу кубів.

Вранці 13 вересня ф'ючерс на газ торгувався по $727 за тисячу кубометрів. Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого 13 вересня, досягла 23 грн за кубометр.

14 вересня 2021 року ціна на газ в Європі побила черговий історичний рекорд.

15 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки в 960 дол. за тисячу кубометрів.

Вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення, які вже цієї зими можуть істотно зрости.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через дії Росії, яка не поспішає нарощувати обсяги поставок газу в Європу, ціни на газ в Україні, як і в Європі, знаходяться на абсолютному історичному максимумі.

20 вересня 2021 року спотові ціни на газ в Європі, після тимчасового зниження, відновили рекордне зростання і досягли майже 73 євро за мегават-годину.

Автор: Олена Коваленко