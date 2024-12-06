Ядерна та фізична ядерна безпека на усіх трьох підконтрольних Україні АЕС підтримується на належному рівні, повідомили в МАГАТЕ.

Три діючі атомні електростанції (АЕС) України майже повністю відновили виробництво електроенергії після того, як минулого тижня його різко скоротили в якості запобіжного кроку через атаки на все більш вразливу енергосистему країни. Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Зазначається, що на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС - дев'ять реакторів, вісім з яких наразі працюють, а один перебуває в режимі зупинки.

Протягом останнього тижня більшість реакторів поступово збільшили виробництво електроенергії, хоча деякі енергоблоки працювали на зниженій потужності кілька днів після російських ударів 28 листопада, які пошкодили електричну інфраструктуру, що має важливе значення для ядерної безпеки.

Відео дня

"Стабільна електромережа, яка забезпечує надійне електропостачання за межами майданчика, має важливе значення для забезпечення ядерної безпеки діючих атомних електростанцій України", - зазначив Гроссі.

У МАГАТЕ також відмітили, що ядерна та фізична ядерна безпека на цих трьох підконтрольних Україні АЕС підтримується на належному рівні.

Ситуація українських АЕС - що відомо

28 листопада Російська Федерація завдала масованого удару дронами та ракетами різних типів по Україні, через що по всій країні було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

29 листопада стало відомо, що три діючі атомні електростанції (АЕС) України скоротили виробництво електроенергії після атак на енергетичну інфраструктуру. Всього на діючих АЕС дев'ять реакторів, всі вони знизили потужність.

Вас також можуть зацікавити новини: