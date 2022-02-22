Юрій Вітренко назвав це демонстрацією того, що Німеччина солідаризується з Україною.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко прокоментував відмову Німеччини у сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

"Ми схвалюємо рішення Міністерства економіки і клімату ФРН відкликати офіційний висновок про те, що "Північний потік-2" не має впливу на безпеку постачання газу в Німеччині", - написав він на своїй сторінці в Facеbook.

Вітренко сподівається, що Мінекономіки Німеччини подасть новий висновок, де буде чітко зазначено, що "Північний потік-2" несе загрозу для такої безпеки. Це буде підставою для регулятора відмовити у сертифікації цього газогону.

"Це демонстрація того, що Німеччина солідаризується з Україною, зокрема з нашою позицією щодо "Північного потоку-2", яку ми доносили впродовж останніх місяців до нового уряду. Останній раз ми це робили декілька днів тому під час Мюнхенської конференції з безпеки в контексті загрози ескалації військової агресії РФ", - зазначив голова "Нафтогазу".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина здійснила кроки, щоб зупинити процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

У Берліні Шольц заявив, що уряд ухвалює ці заходи у відповідь на дії Росії в Україні.

За його словами, проект не може бути запущеним зараз у зв'язку з цими кризовими обставинами.