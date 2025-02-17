В Україні ввели екстрені відключення: де сьогодні вимикатимуть світло

Відповідний наказ надійшов від "Укренерго".

Сьогодні вранці, 17 лютого, енергетики повідомили, що в Україні вимикатимуть світло. Екстрені відключення запровадили в Києві та у всіх областях.

За інформацією ДТЕК, відповідний наказ надійшов від "Укренерго".

"За командою Укренерго в місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення", - йдеться в повідомленні.

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До того ж в "Сумиобленерго" розповіли, що в області з 8:30 діють графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів.

Крім того, представник "Черкасиобленерго" в коментарі "Суспільному" повідомив, що в жителів області попросили зменшити використання електроприладів.

"Сьогодні (17 лютого, - УНІАН) є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами", – зазначено в повідомленні.

Вказано, що час на застосування аварійних відключень складає до 15 хвилин. При цьому відключатимуть як юридичних, так і побутових споживачів.

В "Полтаваобленерго" повідомили, що команда на застосування двох черг ГАВ отримана сьогодні о 08:17.

У свою чергу "Укренерго" повідомило, що причиною посилення обмеженнь в Україні стали наслідки російських атак на енергооб’єкти.

При цьому першочергово відключатимуть промислових споживачів та бізнес, а обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках, за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго.

Крім того, в додатку "Київ Цифровий" зявилося повідомлення про те, що зараз замало електроенергії і діють ектрені відключення поза графіком.

Відключення світла в Україні - головні новини

3 лютого в низці областей України запровадили графіки відключень світла. Зокрема, тоді йшлося про Сумську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську та Донецьку області.

В "Укренерго" повідомили, що внаслідок ракетно-дронних обстрілів об'єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі енергетики змушені застосувати аварійні відключення.

З того часу в окремі дня застосовували обмеження споживання, але вони діяли для бізнесу та промисловвості. Побутові споживачі відключалися вкрай рідко.

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