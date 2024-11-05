В Україні змінили перелік об'єктів, яким не будуть відключати світло

До критично важливих об’єктів не застосовуються графіки погодинного відключення до 1 червня 2025 року.

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Графіки відключень світла не будуть застосовувати до об’єктів сил безпеки і оборони та мобільних операторів. Про це йдеться у постанові уряду №1260.

Зазначається, що до переліку критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження, включені:

об’єкти сил безпеки і сил оборони за переліками, визначеними такими органами або центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України;

технічні засоби електронних комунікацій та/або споруди електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

Згідно з постановою Кабміну, до критично важливих об’єктів не застосовуються графіки погодинного відключення до 1 червня 2025 року.

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У переліку критично важливих об’єктів, яким повинно бути забезпечено пріоритетне електропостачання вказані:

об’єкти критичної інфраструктури, включені до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, з приєднаною потужністю не менше 100 кВт;

населені пункти, розташовані у 20-кілометровій зоні вздовж державного кордону з Республікою Білорусь, Російською Федерацією, та/або населені пункти, які розташовані в 20-кілометровій зоні вздовж територій проведення активних бойових дій.

Ситуація в енергосистемі України

4 листопада заступник міністра енергетики України Роман Андарак оцінив стан енергосистеми і пояснив, чи є ризик того, що у найближчий час виникне дефіцит електроенергії.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев повідомляв, що навіть за умови, якщо температура повітря в осінньо-зимовий період буде вище нуля, і будуть відсутні нові удари по енергетиці з боку РФ, навряд чи всі регіони України зможуть пройти зиму без відключень електроенергії.

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