В Україні змінили перелік об'єктів, яким не будуть відключати світло

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Графіки відключень світла не будуть застосовувати до об’єктів сил безпеки і оборони та мобільних операторів. Про це йдеться у постанові уряду №1260.  

Зазначається, що до переліку критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження, включені:

  • об’єкти сил безпеки і сил оборони за переліками, визначеними такими органами або центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України;
  • технічні засоби електронних комунікацій та/або споруди електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

Згідно з постановою Кабміну, до критично важливих об’єктів не застосовуються графіки погодинного відключення до 1 червня 2025 року.

Відео дня

У переліку критично важливих об’єктів, яким повинно бути забезпечено пріоритетне електропостачання вказані:

  • об’єкти критичної інфраструктури, включені до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, з приєднаною потужністю не менше 100 кВт;
  • населені пункти, розташовані у 20-кілометровій зоні вздовж державного кордону з Республікою Білорусь, Російською Федерацією, та/або населені пункти, які розташовані в 20-кілометровій зоні вздовж територій проведення активних бойових дій. 

Ситуація в енергосистемі України

4 листопада заступник міністра енергетики України Роман Андарак оцінив стан енергосистеми і пояснив, чи є ризик того, що у найближчий час виникне дефіцит електроенергії.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев повідомляв, що навіть за умови, якщо температура повітря в осінньо-зимовий період буде вище нуля, і будуть відсутні нові удари по енергетиці з боку РФ, навряд чи всі регіони України зможуть пройти зиму без відключень електроенергії.

Вас також можуть зацікавити новини: