Практично у щоденному режимі триває ремонтна кампанія на об'єктах енергетики, зазначив заступник міністра.

В Україну прийшло похолодання. Заступник міністра енергетики України Роман Андарак оцінив стан енергосистеми і пояснив, чи є ризик того, що у найближчий час виникне дефіцит електроенергії.

"Природні явища враховуються в балансі і система працює стабільно, прогнозовано. Якщо не відбудеться масованих обстрілів і великих руйнацій української енергосистеми, як ми це мали в минулому, найближчим часом обмеження не передбачаються", – акцентував він в етері телемарафону.

Андарак також прокоментував публікацію видання Politico, де експерти прогнозують тривалі відключення електроенергії в Україні цієї зими, навіть за умови відсутності російських обстрілів. За його словами, "такі оцінки сьогодні робити недостатньо відповідально".

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"Тому що ситуація в енергосистемі найближчими тижнями і місяцями визначатиметься, на жаль, інтенсивністю російських обстрілів. На сьогодні жоден експерт не може сказати, як може бути зруйнована українська енергосистема цієї зими. Своєю чергою, уряд спільно з міжнародними партнерами докладає всіх зусиль для того, щоб упередити ці атаки. По-друге, захистити ключові об’єкти енергоінфраструктури. По-третє, створити ресурс та достатній резерв обладнання, необхідного для можливого відновлення", – пояснив чиновник.

Заступник міністра нагадав, що минулого тижня європейська мережа системних операторів ухвалила рішення про збільшення комерційного імпорту в Україну.

"А після всіх заходів, які ми плануємо вжити до 1 грудня, сумарний обсяг імпорту буде близько 2,5 ГВт. Тому ресурс в системі достатній. Знову ж таки, якщо не буде сильних руйнацій, а на сьогодні в нас немає підстав вірити в те, що атаки припиняться... Якщо не буде руйнацій, ми зиму проходимо спокійно", – підкреслив Андарак.

Він додав, що практично в щоденному режимі продовжується ремонтна кампанія, впроваджується розподілена генерація, критичні об’єкти інфраструктури забезпечуються за допомогою міжнародних партнерів засобами резервного живлення.

"Ремонтна кампанія в нас вийшла трошки краще, ніж ми собі прогнозували. Але вона здійснюється все одно за планом і графіком. Тому на сьогодні наші прогнози, очікування, що резерву в системі, генеруючих потужностей достатньо для того, щоб спокійно пройти зиму", – резюмував заступник міністра енергетики.

Ситуація в енергосистемі України: це варто знати

Видання Politico з посиланням на думку енергоекспертів пише, що "за найреалістичнішим сценарієм" цієї зими електропостачання в українських домівках не буде по 8-14 годин на добу. Однак якщо сильно похолодає і росіяни завдадуть нових ударів, то Україна може зіштовхнутися з відключеннями світла тривалістю до 20 годин на добу.

На думку головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, навіть за умови, якщо температура повітря в осінньо-зимовий період буде вище нуля, і відсутності нових російських ударів по енергетиці, навряд чи всі регіони України зможуть пройти зиму без відключень електроенергії.

Раніше член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко казав, що застосування погодинних графіків відключення світла в Україні може розпочатися вже з наступного тижня через відчутне зниження температури. Пізніше у пресслужбі "Центренерго" заявили, що заява Величка – це його особиста думка і не відображає позиції компанії.

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