Графіки відключень світла: коли не буде електроенергії 14 листопада

У суботу, 14 листопада, в окремих регіонах України вимушено застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".
Обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
Як застосовуватимуться обмеження:
- Для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг (від 6 до 12 годин без світла);
- Для промисловості – графіки обмеження потужності.
"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", – додали в "Укренерго".
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Ситуація в енергетиці – останні новини
Нещодавно Росія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Вранці 13 листопада через обстріли залишилася без електропостачання частина споживачів у 12 областях. У ДТЕК повідомили про запровадження екстрених відключень у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському та Обухівському районах Київської області.
Як зазначив голова Гатненської громади Олександр Паламарчук, у частині Фастівського, Бучанського та Обухівського районів Київської області через аварію на лінії електропередач світла може не бути до 20 годин на добу.