Зазначається, що на одній із підстанцій у Запорізькій області після обстрілу виявлено уламки дрона.

В Україні 10 серпня відключення світла не планувалися, але частина українців все ж залишилася без електропостачання. Причинами відсутності електрики стали як обстріли, так і погодні умови.

У Telegram-каналі Міненерго зазначається, що в Дніпропетровській області через технологічні порушення без світла залишилися 335 споживачів.

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів знеструмлено 2,5 тисячі абонентів у 15 населених пунктах. Енергетики заживили 3,6 тисячі абонентів у 13 населених пунктах, але без напруги залишаються 139 населених пунктів - загалом 80,2 тисячі абонентів.

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При цьому в Запорізькій області внаслідок бойових дій залишаються без напруги 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті. Зазначається, що на одній із підстанцій після обстрілу виявлено уламки дрона, що і стало причиною знеструмлення.

У Київській області через негоду знеструмлено 450 абонентів у двох населених пунктах, а в Кіровоградській області - 326 споживачів у двох населених пунктах.

У Миколаївській області внаслідок технологічних порушень без світла 561 абонент у п'яти населених пунктах.

У Сумській області внаслідок бойових дій без електропостачання залишається 80 населених пунктів - 6,6 тисячі споживачів, а в Харківській - 40,9 тисячі абонентів.

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Що стосується Херсонської області, то тут після російського удару в Херсоні знеструмлено 110 споживачів, але загалом світла немає більш ніж у 12 тисячах споживачів. В області після нічних обстрілів загалом в області без світла понад 25 тисяч споживачів у 45 населених пунктах.

У Чернігівській області через бойові дії без електропостачання 1,4 тисячі абонентів.

Ситуація в енергетиці - головні новини

30 липня вперше з початку минулого місяця в Україні не застосовували графіки стабілізаційних відключень. Причина - зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.

До того ж уряд ухвалив постанову, за якою для споживачів, які використовують щонайменше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки відключень.

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