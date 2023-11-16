Знеструмлення відбулося на шостому енергоблоці ЗАЕС, в результаті чого запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали 90 хвилин.

Некомпетентні дії російських окупантів призвели до часткового блекауту на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Про це повідомляється у Telegram-каналі НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що 14 листопада 2023 року через некомпетентність російських загарбників та працівників Росатома на ЗАЕС стався частковий блекаут. Відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці ЗАЕС, в результаті чого запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали 90 хвилин.

"У цей час окупаційне керівництво станції зʼясовувало причини знеструмлення та вирішувало, що робити з наслідками, до яких призвели своїми некомпетентними діями", - інформують в "Енергоатомі".

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Там стверджують, що ці дані підтверджуються інформацією інспекторів МАГАТЕ, які перебувають на майданчику тимчасово окупованої атомної станції.

"Через цілковиту непрофесійність російських окупантів на Запорізькій АЕС постійно відбувається деградація основного обладнання та більшає небезпечних випадків його відмов. Водночас перебування рашистів на найбільшому атомному обʼєкті Європи загрожує ядерній та радіаційній безпеці", - йдеться у повідомленні.

В компанії наголошують, що Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора – НАЕК "Енергоатом", бо лише так гарантуватиметься дотримання ядерної та радіаційної безпеки об‘єкта.

Ситуація на Запорізькій АЕС - останні новини

Наприкінці жовтня російські окупанти перевели в гарячий стан 4 та 5 енергоблоки на Запорізькій АЕС.

"На сьогодні на Запорізькій АЕС, відповідно до умов ліцензії, всі без винятку 6 енергоблоків мають перебувати в холодному стані. Натомість в порушення умов ліцензії Держатомрегулювання окупанти перевели енергоблоки №4 та 5 в гарячий стан, тобто розігріли їх до номінальних параметрів. Крім того, окупанти мають намір зібрати енергоблок № 3 Запорізької АЕС, який наразі розібраний і знаходиться у ремонті. Це дуже небезпечно", – розповів в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розкрив, який теракт Росія готувала на ЗАЕС. Він заявив, що окупанти прагнули "здійснити контрольований викид радіації". За словами Буданова, кризовий момент вдалося пройти, проте загроза на окупованій Запорізькій АЕС все ще зберігається.

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