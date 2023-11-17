При нагріванні це мастило починає інтенсивно пінитися, що спричинює зниження тиску в системі й автоматичного відключення дизель-генераторів.

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) росіяни продовжують порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання. Йдеться, зокрема, про 2, 4 та 6 енергоблоки. При цьому на інших окупанти також не дотримуються низки технологічних вимог, покликаних гарантувати безпечну та коректну експлуатацію обладнання. Про це повідомляться у Telegram-каналі НАЕК "Енергоатом".

Зокрема, так зване керівництво ЗАЕС наказало використовувати мастило російського виробництва для резервної дизельної електростанції, попри те, що при нагріванні це мастило починає інтенсивно пінитися. Це спричинює зниження тиску в системі й автоматичного відключення дизель-генераторів.

"Такі дії некомпетентного та нелегітимного "керівництва" ЗАЕС від Росатома ведуть до неминучої деградації обладнання і систем, важливих для безпеки станції. Зрештою це може спровокувати відмову найважливішого обладнання систем безпеки – дизель-генераторів, із подальшим переходом в ядерну та радіаційну аварію. Після деокупації ЗАЕС всі, хто зараз свідомо виконує злочинні накази окупантів, порушуючи ліцензії українського регулятора, будуть відповідати за свої дії", – наголосив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

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Зазначається, що все вищезазначене разом зі спробами перевести енергоблоки Запорізької АЕС із безпечного "холодного" стану в "гарячий" є грубим порушенням вимог ядерного законодавства України та збільшує ймовірність настання радіаційної аварії.

"Є лише один спосіб зупинити ядерну та радіаційну загрозу – якнайшвидша деокупація станції та її міста-супутника Енергодара і повернення контролю над найбільшим в Європі ядерним об’єктом його законному оператору – Енергоатому", - попереджають у НАЕК.

Ситуація на Запорізькій АЕС - останні новини

Російські окупанти спричинили частковий блекаут на Запорізькій АЕС. 14 листопада відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці ЗАЕС, в результаті чого запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали 90 хвилин.

"Через цілковиту непрофесійність російських окупантів на Запорізькій АЕС постійно відбувається деградація основного обладнання та більшає небезпечних випадків його відмов. Водночас перебування рашистів на найбільшому атомному обʼєкті Європи загрожує ядерній та радіаційній безпеці", - повідомили в НАЕК "Енергоатом".

Раніше УНІАН інформував, що наприкінці жовтня російські окупанти перевели в гарячий стан 4 та 5 енергоблоки на Запорізькій АЕС.

Крім того, росіяни мають намір зібрати 3 енергоблок, який знаходиться у стані ремонту.

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