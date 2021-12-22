За його словами, "Нафтогаз" запевняє, що всі контрактні об'єми газу тепловикам будуть поставлені.

Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував можливість відключення тепла у домівках українців на новорічні свята через брак газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав журналістам під час першого пуску нового гідроагрегату Ташлицької ГАЕС (Миколаївська область).

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"Я про це чув. Я попросив щоб надали цифри. НАК "Нафтогаз" запевняє, що контракти укладені (з теплокомуненерго - УНІАН) і об'єми будуть доведені ті, які потрібно",- сказав він.

"На жаль, дуже багато маніпуляцій на цій темі"-, додав Галущенко.

Прогноз щодо відключення тепла:

20 грудня 2021 року міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго" заявила, що мешканці багатьох українських міст можуть залишитись без тепла на новорічні свята через брак газу у підприємств теплокомуненерго.

Запаси газу: