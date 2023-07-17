Пропозиція буде викладена на конференції в Токіо у вівторок, 18 липня.

Японія має намір створити глобальний запас природного газу, аналогічний аварійному резерву в нафтовому секторі, щоб уникнути дефіциту в майбутньому та стабілізувати ціни.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, уряд Японії запропонує Міжнародному енергетичному агентству створити систему зберігання запасів газу для країн-членів. Пропозиція буде викладена на конференції в Токіо у вівторок, 18 липня.

Як йдеться в матеріалі, уряд Японії прагне до того, щоб його пропозиція щодо запасів газу була включена до порядку денного міністерської зустрічі МЕА в лютому. МЕА вже вимагає від країн-членів, таких як США та Японія, мати запас нафти на випадок надзвичайних ситуацій, еквівалентний щонайменше 90 дням чистого імпорту на випадок надзвичайних ситуацій, і пропозиція Японії має на меті створити подібну стратегію для газу.

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Ситуація з газом в Європі

У грудні 2022 року міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ.

Європа змогла зменшити свою залежність від російського газу.

У квітні 2023 року вперше за 10 років запаси газу в сховищах ЄС досягли рекордного рівня. До початку квітня сховища блоку були заповнені на рівні 55,7%, що є найвищим рівнем щонайменше з 2011 року. Цей рівень також приблизно на 20 відсоткових пунктів перевищує середній показник за попередні п'ять років.

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