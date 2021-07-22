19 березня 2021 року НАК "Нафтогаз України" і ТОВ "ЙЕЕнергія" підписали угоду про купівлю-продаж природного газу.

ТОВ "ЙЕ Енергія" заявила, що сумлінно виконує всі свої контрактні зобов’язання, в тому числі зобов’язання по контракту на купівлю природного газу з НАК "Нафтогаз України".

У компанії запевняють, що жодного разу не порушували умов співпраці з НАК "Нафтогаз України". А також вчасно розраховуються за реалізовані в рамках даного контракту обсяги природного газу.

"ЙЕ Енергія" працює на ринку природного газу під брендом ТОВ "РГК-Трейдинг" з 2014 року. Згодом компанія була перейменована в ТОВ "ЄГАЗ", а з жовтня 2020 року - в ТОВ "ЙЕ Енергія". Наголошується, що за весь період своєї діяльності компанія реалізувала клієнтам більше ніж 20 млрд куб м газу.

Раніше голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко в коментарі агентству Інтерфакс-Україна зазначав, що "ЙЕ Енергія" та низка інших учасників ринку перепродають промисловим підприємствам газ, куплений у "Нафтогазу України".

19 березня 2021 року НАК "Нафтогаз України" і ТОВ "ЙЕЕнергія" підписали угоду про купівлю-продаж природного газу за ринковою ціною для постачання ресурсу населенню і комерційним споживачам.

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Автор: Григорій Бондар