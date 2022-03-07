Зокрема, пропозиція передбачатиме диверсифікацію постачальників, перехід на СПГ та трубопровідний газ та ще кілька варіантів.

Європейська комісія 8 березня 2022 року представить пропозиції, як Євросоюз планує швидко позбутися залежності від російського викопного палива.

Про це у понеділок повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

За її словами, пропозиція передбачатиме диверсифікацію постачальників, перехід на СПГ та трубопровідний газ, модернізацію за рахунок інвестицій у відновлювані джерела енергії, підвищення енергоефективності.

Єврокомісія також зосередиться на захисті прав споживачів.

"По-перше, нам необхідно захистити найбільш вразливих споживачів та підприємства. І в більш структурному плані необхідно підготуватися до масового збільшення частки відновлюваних джерел енергії на ринку електроенергії", - розповіла фон дер Ляєн у Twitter.

Європа залишається залежною від російських нафти і газу, оскільки Росія забезпечує майже 40% газу ЄС і понад 25% сирої нафти.

Гонка за припиненням цієї залежності вимагатиме в короткостроковій перспективі збільшення імпорту з таких країн, як США та Катар, і, ймовірно, призведе до збільшення вітчизняного вироблення електроенергії за рахунок спалювання вугілля та виробництва викопного палива доти, доки не будуть розроблені додаткові відновлювані джерела, вважають оглядачі.

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