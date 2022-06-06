Брюссель планує отримувати зріджений природний газ із США та Катару, а також енергію із "зелених" джерел.

Євросоюз розробив план заміщення газу із РФ.

Про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише DW.

За словами комісара ЄС, Євросоюз імпортує з Росії 155 мільярдів кубометрів на рік. У рамках нової стратегії Брюссель планує отримати 50 мільярдів кубометрів за рахунок ввезення скрапленого природного газу (СПГ) зі США або Катару, 10 мільярдів кубометрів - наявними трубопроводами, аналог ще 25 мільярдів кубометрів буде вироблено за рахунок прискореного запуску морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей.

Відновлення роботи вугільних електростанцій також є одним із можливих варіантів, додав Бретон.

Єврокомісар констатував, що президент РФ Володимир Путін використовує "газ, щоб розділити нас", і "протягом багатьох років робив усе, щоб поділити Європу".

"Він намагався роз'єднати нас за допомогою своєї вакцини Sputnik, яка не спрацювала, він зробив все, щоб втрутитися в наші демократії за допомогою Russia Today, а тепер використовує газ, щоб розділити нас", - констатував колишній міністр економіки та фінансів Франції.

Раніше російський концерн "Газпром" призупинив постачання блакитного палива до Болгарії, Польщі, Нідерландів, Данії та Фінляндії. Формальним приводом стала відмова цих країн платити за російський газ у рублях. Таку вимогу Кремль висунув після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Євросоюз відкинув ці умови.

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