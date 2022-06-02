Доходи від поставок російського газу в Європу з початку війни в Україні зростають.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України падіння обсягів поставок газу з Росії в Європу не суттєво вдарило по економіці агресора.

Доходи від поставок російського газу в Європу в перші два місяці війни в Україні зростають у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, повідомляє CNN.

Як повідомляє видання, за перші п'ять місяців 2022 року експорт газу з РФ за межі СНД впав на 28%, а за підсумками року очікується зниження поставок ще на 20 млрд кубометрів.

Однак, через зростання цін на газ, імпорт газу в ЄС з Росії за два місяці війни в Україні приніс Москві 47 млрд доларів, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Як пише видання, в S&P Global Commodity Insights заявили, що "малоймовірно, що Росія стане отримувати значно менше доходів, поки не будуть проведені подальші скорочення поставок газу".

Шостий пакет санкцій проти РФ: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела заявив, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відстрочивши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується більше ніж 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що санкції проти Росії можуть оголосити вже 1 або 2 червня.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств.

2 червня 2022 року президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

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