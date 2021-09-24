З 1 жовтня в Україні зміняться тарифи на світло, газ, опалення та гарячу воду.

З 1 жовтня 2021 року в Україні будуть змінені всі основні комунальні тарифи.

Зокрема буде змінено тариф на електроенергію. Про це повідомляє прес-служба Міненергетики.

Читайте такожШмигаль розповів, чи вистачить "Нафтогазу" коштів на закупівлю газу на зиму

Тарифи на електроенергію:

З 1 жовтня 2021 року ціна електроенергії буде знижена для 80% побутових споживачів і складе 1,44 грн/кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год.

При цьому, якщо домогосподарство використовує понад цю норму, то всю спожиту електрику необхідно буде сплатити за повною ціною – 1,68 грн за кВт-год.

Тарифи на газ:

З 1 жовтня 2021 року газопостачальна компанія "Нафтогаз України" вводить новий тарифний план "комфортний сезон", який дозволить платити за газ рівномірними частинами щомісяця.

Про це йдеться на сайті компанії.

Тарифний план діятиме з 1 жовтня до 30 квітня.

Ціна на газ в тарифному плані становить 7,96 грн за куб.м з ПДВ без вартості розподілу (доставки), і ця ціна зафіксована на весь опалювальний сезон.

Загальна сума до оплати в новому тарифному плані визначається при підключенні клієнта - відповідно до обсягу газу, який мешканці конкретного домогосподарства в середньому споживають протягом опалювального сезону (з жовтня і до кінця квітня). Протягом семи місяців клієнт сплачує рівномірними частинами, а саме-1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу.

Необхідний обсяг газу в опалювальний сезон розраховується, враховуючи Історичні дані про використання газу конкретним клієнтом і відповідно до його типу споживання. Зокрема, тип "приготування їжі" (50-200 куб.м газу на місяць), "приготування їжі та підігрів води" (150-500 куб. м газу на місяць), а також тип "опалення" (800-20000 куб. м газу на місяць).

Підключитися до плану можна в особистому кабінеті споживача, подавши заявку.

Клієнти компанії можуть отримати додаткову знижку в 1% в наступному місяці, якщо будуть оплачувати рахунки за блакитне паливо до 15 числа.

Тарифи на опалення:

З 1 жовтня 2021 року в Україні тарифи на опалення збільшаться до 40%, залежно від населеного пункту.

Про це йдеться в постанові Кабміну №859.

Середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла буде на рівні 2151,77-2433,90 грн/м кв.

Тарифи на гаряче водопостачання:

З 1 жовтня 2021 року згідно з постановою Кабміну №859, середній тариф на гаряче водопостачання становитиме 109,55−122,17 грн/м куб.залежно від типу будинку.

Підготовка до опалювального сезону:

Раніше заступник голови КМДА Петро Пантелєєв запропонував, щоб для проходження опалювального сезону, газ українського видобутку став соціальним і продавався для потреб теплокомуненерго за ціною 4 тис. грн за тисячу куб. м., оскільки ринкова вартість газу не закладена в тарифах підприємств.

З 20 травня 2021 року припинило роботу зобов'язання НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.

21 травня 2021 року у президента України Володимира Зеленського розповіли, яким буде наступний опалювальний сезон.

На початку червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

14 червня 2021 року радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчавши для вітчизняних споживачів.

6 липня 2021 року "Київтеплоенерго" анонсувало підвищення тарифів на тепло і гарячу воду через зростання цін на газ.

Автор: Олена Коваленко