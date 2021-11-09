Документ закладає фундамент для виробництва, використання біометану, а також його експорту до країн Євросоюзу.

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо розвитку виробництва біометану.

Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.

"Закон № 1820-IX закладає фундамент для виробництва, використання біометану, а також його експорту в країни ЄС", - йдеться у повідомленні.

Для цього передбачається: відповідна термінологія; можливість верифікації очищеного біогазу (біометану), фізико-хімічні характеристики якого мають відповідати вимогам нормативно-правових актів на природний газ; видача гарантії походження на обсяг виробленого біометану; введення реєстру виробництва та споживання біометану.

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Зазначається, що розробка реєстру виробництва і використання біометану та співпраця з подібними реєстрами країн ЄС є потенційною можливістю продажу іншим країнам біометану, підтвердженого гарантією походження.

"На виконання закону Держенергоефективності вже працює над розробкою порядку функціонування реєстру біометану", - додали в прес-службі відомства.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон, який необхідний для розвитку ринку біометану, 21 жовтня.

Для цього було внесено зміни до закону "Про альтернативні види палива", оскільки виникла необхідність визначити термін "біометан" і встановити законодавчі основи для створення і функціонування його реєстру в Україні.

Автор: Тамара Отовська