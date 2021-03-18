Загальна сума компенсацій за даною програмою склала 2,8 млрд грн.

У 2020 році 400 тис.українців отримали державну підтримку з тимчасового безробіття, не будучи звільненими з роботи, на загальну суму 2,8 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко під час форуму "Україна 30".

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"У 2020 році нам вдалося зупинити повальний рівень безробіття. 400 тис. осіб отримали підтримку з тимчасового безробіття, не будучи звільненими з підприємств. Загальна сума компенсацій склала 2,8 млрд грн", - сказав Петрашко.

Він додав, що минулого року карантинні програми були профінансовані на 4,7 млрд грн.

"Це допомога ФОПам, працівникам, роботодавцям... Всі ці стимулюючі речі, попри обмеженість ресурсів, держава знаходила, щоб підтримати підприємців, в першу чергу малих і середніх", - сказав Петрашко.

Що цьому передувало

Кабінет Міністрів України 3 лютого 2021 року затвердив новий Порядок надання допомоги з часткового безробіття та розширив коло підприємств - учасників Державної програми.

4 лютого 2021 року Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до статті 47-1 Закону України "Про зайнятість населення» про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України" (реєстраційний номер 3010а).

1 березня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким уряду надано право визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину або надзвичайної ситуації.

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Автор: Богдан Слуцький