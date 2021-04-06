Уряд планує на найближчому засіданні прийняти всі необхідні документи.

Кабмін планує прийняти на найближчому засіданні всі необхідні документи, щоб наступного тижня почати реєстрацію в "Дії" на виплату 8 тисяч гривень.

Про це під час селекторної наради заявив прем'єр Денис Шмигаль, передає Офіс президента.

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"Уряд планує на найближчому засіданні прийняти всі необхідні документи, щоб вже наступного тижня почати реєстрацію в додатку "Дія" на виплату 8000 гривень", - сказав Шмигаль.

За його словами, профільні міністерства-Міністерство економіки, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство соціальної політики - активно розробляють нормативно-правові акти про допомогу бізнесу і працівникам, які ведуть свою діяльність в регіонах "червоної" зони.

Що цьому передувало

На засіданні уряду 24 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів виплатить по 8 тисяч гривень підприємцям і найманим працівникам, які постраждають від потрапляння того чи іншого регіону в "червону" зону карантину через погіршення ситуації із захворюваністю COVID-19.

30 березня ВР прийняла закон про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (№5300).

2 квітня 2021 року Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон про виплату з державного бюджету по 8 тис. грн підприємцям і найманим працівникам з "червоної" зони карантину.

5 квітня 2021 року в Мінфіні розповіли про долю обіцяних 8 тисяч для ФОПів.

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Автор: Олена Коваленко