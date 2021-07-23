Протидія податковим правопорушенням поліпшить інвестиційний клімат в Україні, підкреслили в USUBC.

Американсько-українська ділова рада (USUBC), яка є однією з найбільших бізнес-асоціацій України, заявила про підтримці курсу на детінізацію національної економіки та протидію податковим правопорушенням, що реалізується Державною фіскальною службою.

"Американсько-українська ділова рада (USUBC) прагне підтримувати високий рівень інвестиційної привабливості та ділової культури в Україні. Ми підтримуємо курс на детінізацію економіки України та активну протидію податковим правопорушенням, проголошений вищим політичним керівництвом держави та впроваджуваний Державною фіскальною службою України", — йдеться на офіційному сайті USUBC.

Як приклад в USUBC навели відшкодування співробітниками ДФС раніше несплачених податків у розмірі 1,1 млрд грн до бюджету.

"Днями стало відомо, що співробітники Державної фіскальної служби України під процесуальним керівництвом офісу Генерального прокурора в рамках кримінального провадження викрили посадових осіб підприємства у сфері поставок і збуту газу в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах і забезпечили відшкодування несплачених податків, пені та штрафних санкцій до державного бюджету на загальну суму 1,1 млрд грн.

Вважаємо, що неухильне дотримання законодавства та водночас невідворотність покарання за фінансові правопорушення стануть стійкою основою для забезпечення економічної безпеки країни та руйнування інфраструктури тіньових ринків. Зі свого боку Американсько-українська ділова рада (USUBC) зробить все можливе для реалізації зазначених цілей", — вказує USUBC.

До складу USUBC входять понад 200 комерційних компаній, що працюють на ринку України.

Автор: Станислав Кожемякин