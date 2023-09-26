Дію штрафних мит подовжено на 24 місяці, тобто до жовтня 2025 року.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням в Україну, уряд Австралії подовжив дію штрафних мит на товари, що імпортуються з Росії та Білорусі.

Як повідомляє Міністерство закордонних справ Австралії, дію штрафних мит подовжено на 24 місяці, тобто до жовтня 2025 року. Як йдеться в повідомленні, Австралія тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб збільшити витрати Росії через цільові санкції та торговельні заходи, які зменшують здатність РФ фінансувати свою незаконну та аморальну війну в Україні.

"Росія не може розраховувати на вигоди від міжнародної торгівлі, коли її дії порушують міжнародне верховенство права. Ми продовжуємо економічний тиск на Росію та Білорусь, продовживши застосування додаткового тарифу на товари з цих країн ще на 24 місяці", — заявив міністр торгівлі і туризму Дон Фаррелл.

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"Австралія знову закликає Росію негайно вивести свої війська з української території, а Білорусь — припинити підтримку безглуздої війни Росії. Австралія підтверджує нашу непохитну підтримку суверенітету України та українського народу", — йдеться в повідомленні.

Додатковий 35-відсотковий тариф на російський імпорт був вперше введений у квітні 2022 року.

Війна в Україні та позиція Австралії

У липні 2022 року Австралія на рік скасувала мита на імпорт товарів з України. Повідомлялося, що рішення уряду передбачає зниження мит з 5% до нуля протягом наступних 12 місяців на ряд товарів, які виробляються в Україні. Однак, акцизні збори, зокрема на паливо, алкоголь та тютюнові вироби, залишаться в силі.

У травні 2023 року Австралія оголосила нові санкції проти Росії. Повідомлялося про введення санкцій щодо понад 1000 фізичних та юридичних осіб.

23 вересня 2023 року Австралія підтримала вимогу Зеленського про позбавлення РФ права вето в Радбезі. Таку заяву зробила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг під час виступу на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, зазначивши, що Росія щодня знущається над ООН.

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