Австралія підтримує обмеження вето Росії та закликає реформувати Раду Безпеки.

Австралія підтримала вимогу президента України Володимира Зеленського стосовно того, щоб Росія втратила право вето в Раді Безпеки ООН, і закликала до подальших реформ органу, що приймає рішення.

Таку заяву зробила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг під час виступу на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, зазначивши, що Росія щодня знущається над ООН, повідомляє Bloomberg.

"Ми повинні вимагати більшої кількості постійних членів, включаючи обмеження на використання права вето. Росія знущається над ООН щодня, продовжуючи незаконне і аморальне вторгнення в Україну", - заявила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

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За її словами, Австралія претендує на місце в Раді Безпеки на 2029-2030 роки.

"Ми повинні забезпечити більше постійного та непостійного представництва Африки, Латинської Америки та Азії, включаючи постійні місця для Індії та Японії", — сказала Вонг.

Напруженість у Південно-Китайському морі та продовження розвитку ядерної зброї Північною Кореєю є одними з проблем, які створюють "найскладніші обставини за останні десятиліття" і вимагають більшої відданості запобіганню конфліктам, сказала Вонг.

"Військова міць розширюється, а заходів щодо стримування військового конфлікту — немає, і існує мало конкретних механізмів для його запобігання", — сказала вона.

Заява Зеленського в Радбезі ООН

20 вересня 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив членам Ради Безпеки ООН, що здатність Москви накладати вето на ініціативи унеможливила адекватне реагування на російське вторгнення в Україну.

"Маємо визнати: організація в глухому куті щодо агресій. Людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів нНацій. Але я не був би сьогодні тут, якби Україна не мала пропозицій саме щодо рішень",- заявив президент.

"Вето в руках агресора – ось те, що загнало ООН в глухий кут. Ким би ви не були, існуюча система ООН робить вас все одно меншим, ніж право вето, яке є лише у кількох (членів ООН) і яке використовується одним – Росією – на шкоду всім іншим членам ООН", - зазначив він.

За його словами, оновлення правил застосування права вето в Радбезі ООН – те, що може стати ключовою реформою і повернути силу Статуту ООН. Український президент пропонує наділити Генеральну Асамблею ООН (тобто всіх членів ООН колективно)"реальною можливістю долати вето".

Рада Безпеки складається з 15 членів, п'ять з яких є постійними і мають право вето: Китай, Росія, Франція, Великобританія і США.

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