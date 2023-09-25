Зазначені компанії діють всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики США.

США сьогодні, 25 вересня, вирішили запровадити експортні обмеження проти п'яти російських компаній.

Як повідомляє офіційний журнал Федерального уряду США, посилити санкції вирішило Міністерство торгівлі США, а саме - бюро питань промисловості та безпеки.

Додаткові обмеження вводять проти:

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ТОВ "Девайс Консалтинг";

ТОВ "Грант Інструмент";

"СМТ Айлоджік";

"Стрелой";

"ВСМПО-АВІСМА".

Як зазначається, вони діють всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів.

Варто додати, що "ВСМПО-АВІСМА" - найбільший у світі виробник титану. Компанія виконує повний технологічний цикл - від переробки до випуску готових виробів. Вона також займається випуском виробів для військової галузі країни-терористки і з нею пов'язаний критичний ризик перенаправлення оборонних технологій США. Решта згаданий компаній поставляли компоненти для безпілотників в інтересах Головного розвідувального управління Генерального штабу Росії.

Водночас Міністерство торгівлі Штатів вирішило ввести експортні обмеження щодо 23 організацій з інших країн - Німеччини, Китаю, ОАЕ, Оману, Пакистану та Фінляндії.

Санкції проти РФ - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки 14 вересня запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Йдеться про 24 фізособи, заводи, банки та судна. "Автоваз", "Москвич", "Трансмашхолдинг", "Росавтодор", "Об'єднана металургійна компанія" та інші потрапили до списку санкцій.

Пізніше Канада оголосила про нові санкції проти Росії - під обмеження потрапили 42 людини і 21 юридична особа. Під обмеження потрапили Московський державний інститут міжнародних відносин, видання "Погляд", "Комсомольська правда", молодіжні організації "Юнармія", "Молода гвардія", "Російське географічне товариство", очолюване Шойгу, клуб "Валдай"", акціонерне товариство "Володимир Точмаш", ПАТ "Ковровський механічний завод" та інші.

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