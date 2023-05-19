Санкції, зокрема, торкнуться дочірніх підприємств "Росатому", а також компаній "Роснефть", "Северсталь" і найбільшої золотодобувної компанія Росії "Полюс".

Австралія оголосила про введення нових санкцій щодо Росії, на додаток до раніше введених санкцій щодо понад 1000 фізичних та юридичних осіб.

Як йдеться в повідомленні на сайті прем'єр-міністра Австралії, нові фінансові санкції торкнуться 21 організації і трьох фізичних осіб.

У числі компаній, що потрапили під санкції - дочірні підприємства "Росатома", найбільша нафтова компанія Росії "Роснефть", одна з найбільших металургійних компаній ПАТ "Северсталь", найбільша золотодобувна компанія ПАТ "Полюс", а також п'ять російських банків.

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Уряд Австралії також введе заборону на експорт всіх машин і пов'язаних з ними частин в Росію і райони, що тимчасово перебувають під контролем Росії.

Санкції проти Росії - що відомо

Великобританія 19 травня оголосила новий потужний пакет санкцій проти Росії. До списку увійшли 86 осіб та організацій, пов'язаних з енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами РФ. Також Британія оголосила про заборону на імпорт алмазів, міді, алюмінію і нікелю з Росії.

Також стало відомо, що США введуть санкції проти 300 компаній, пов'язаних з Росією. Крім того будуть введені експортні обмеження щодо близько 70 компаній з Росії і третіх країн.

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