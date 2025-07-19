Рівень бідності в Україні за час війни зріс вдвічі, - Гетманцев

Водночас нардеп переконаний, що показники знаачно знизяться, коли в Україні настане мир.

Рівень бідності в Україні від початку війни зріс майже удвічі. Наразі він становить до 37%. Про це в інтерв'ю Новини.LIVE голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Це пояснюється тим, що всі економічні процеси, які відбуваються в країні, вони відбуваються з певним знаком мінусу, бо на це впливає війна, на це впливають негативні очікування і все інше", - повідомив Гетманцев.

Нардеп вважає, що завершення бойових дій принесе протилежну тенденцію, вважає нардеп. Водночас чекати миру недостатньо — треба вже починати обговорювати питання прожиткового мінімуму.

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"Сам по собі мир тягне за собою те, що люди починають багатшати і бідність зменшується. Ми, власне, це можемо навіть за власною статистикою побачити, коли у нас був 14-й рік і бідність зросла. І після 14 року вона зменшувалася аж до 22-го року", - додав Гетманцев.

Рівень бідності в Україні - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк почав вимірювати рівень бідності по-новому. Україна належить до країн із доходами вище середнього, виходячи з рейтингу, опублікованого 2024 року і, щоб не потрапити за межу бідності, доходи мають бути більшими за 8,3 долари на день (приблизно 348 грн).

Брак працівників в Україні і надалі підтримує зростання номінальних зарплат високими темпами – понад 20% у 2025 році, але через інфляцію реальні доходи зростають вдвічі меншими темпами.

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