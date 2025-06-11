Мільйони громадян перебувають за межею / колаж УНІАН, фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Ось уже 35 років Група Світового банку вимірює рівень глобальної бідності, щоб відстежувати прогрес на шляху до викорінення того, що вважається найважчою формою позбавлення базових людських потреб - "крайньої бідності".

Ця мета лежить у самому центрі місії їхньої організації, йдеться в їхньому блозі. Введення міжнародної межі бідності 1990 року дало їм глобальний орієнтир, що відображає щоденну вартість задоволення базових потреб людини в країні з низьким рівнем доходу - на той момент це був 1 долар на день. Відтоді межа бідності кілька разів переглядалася з урахуванням зміни цін і вартості базових життєвих потреб.

Але тепер міжнародні рівні бідності інші: для країн із низьким доходом - було 2,15 долара на день, а стало - 3 долари; для країн із рівнем доходу, нижчим за середній, - було 3,65 долара, а стало - 4,20 долара на день; для країн із доходом вище середнього - було 6,85 доларів на день, а стало - 8,30 доларів на день (близько 344 гривень на день; ~10 320-10 664 гривень на місяць).

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Україна ж належить до країн із доходами вище середнього, виходячи з рейтингу, опублікованого 2024 року. Опендатабот у квітні 2025 року повідомляв, що в Україні налічується 10 331 375 пенсіонерів.32,3% літніх українських громадян отримують пенсію в розмірі від 3 до 4 тисяч гривень; 28,9% - від 5 до 10 тисяч гривень; 20,4% - від 4 до п'яти тисяч гривень; 14,5% - отримують понад 10 тисяч гривень і 3,9 відсотка пенсіонерів отримують від двох до трьох тисяч гривень.

Лише 14,5% українських пенсіонерів (1 499 274 громадян) не перебувають "за межею бідності", згідно з рейтингом Світового банку, чого не скажеш про решту 8,8 мільйона літніх громадян.

Інші новини про українців

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні знову прискорилася інфляція. Найбільше подорожчання відчувається в яйцях, овочах, фруктах і соняшниковій олії. Яйця, наприклад, у ціні зросли аж на 86 відсотків. Дорожчими також стали алкоголь, тютюнові вироби, комунальні послуги тощо.

Крім того, ми розповідали про зростання середньої зарплати за рік. У першому кварталі вона склала 23 460 гривень, тоді як у 2024 році вона була на рівні 21 473 грн.

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